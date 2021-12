I calciatori della Fiorentina si sono presentati al centro sportivo Davide Astori come da programma per riprendere gli allenamenti dopo le vacanze: dopo il giro di tamponi, il gruppo mancava di alcuni elementi: Amrabat, che è col Marocco per la Coppa d'Africa; Gonzalez, Torreira e Igor, in permesso, che rientreranno a Firenze venerdì dal Sudamerica; Ikoné, che viene da un infortunio patito con il Lille; Sottil. Gli altri hanno preso parte alla seduta sotto gli occhi di Vincenzo Italiano, che ha salutato i tifosi presenti con un laconico "Meglio non fare foto, che qui siamo tutti malati".