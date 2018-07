Rita Antognoni, moglie del club manager della Fiorentina Giancarlo, su Facebook ha espresso il proprio parere riguardo alla decisione del TAS di riammettere il Milan all'Europa League: "Io non so se la Fiorentina meritasse l’Europa, ma quello che so è che la legge non è uguale per tutti, non hanno messo tutto questo tempo per decidere se mandare la squadra viola in C2, Ma che giustizia c’è? Fate allora come vi pare! Uno schiaffo a tutte le regole! Calcio malato non mi piace più e aggiungo una vera porcata!"