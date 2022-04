Nonostante gli arrivi di Cabral e Piatek, che comunque è arrivato dll’Hertha Berlino in prestito con diritto di riscatto, la Fiorentina continua a monitorare i profili di attaccanti attualemente sul mercato. L’idea è quella di regalare a Vincenzo Italiano un attacco per competere con le migliori squadre del campionato: questo anche perche il brasiliano ha segnato finora solo 2 gol convincendo parzialmente il mister, il polacco nonostante le buone prestazioni al momento sembra che difficilmente verrà riscattato.



Proprio per tutti questi motivi la Fiorentina sarebbe tornata alla carica per Andrea Belotti. Secondo quanto riportato quest’oggi da Tuttosport la squadra di Rocco Commisso, in quanto a caccia di un bomber titolare o comunque pronto a fare la differenza, sarebbero tornata nuovamente sul Gallo. L’attaccante, che comunque lascerà Torino, ha il sogno di giocare una competizione europea e la Fiorentina dell'ultimo periodo sembra avere le idee molto chiare di dove voler arrivare. Nelle prossime settimane arriveranno sicuramente novità.