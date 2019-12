Fiorentina-Roma 1-4 (primo tempo 1-2)



Reti: 19’ p.t. Dzeko (R), 21’ p.t. Kolarov (R), 34’ p.t. Badelj (F), 27’ s.t. Pellegrini (R), 42’ s.t. Zaniolo (R)

Assist: 19’ p.t. Zaniolo (R), 27’ s.t. Dzeko (R), 42’s.t. Dzeko (R)

Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola (37’ s.t. Sottil), Pulgar, Badelj, Castrovilli (37’ s.t. Eysseric), Dalbert; Boateng (20’ s.t. Pedro), Vlahovic. All. Montella.

Roma: Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo (44’ s.t. Spinazzola), Pellegrini (39’ s.t. Under), Perotti (30’ s.t. Mkhitaryan); Dzeko. All. Fonseca.

Arbitro: Orsato di Schio

Ammoniti: 20’ p.t. Pezzella (F), 37’ p.t. Zaniolo (R), 45’ p.t. Caceres (F), 46’ p.t. Kolarov (R), 11’ s.t. Diawara (R), 18’ s.t. Castrovilli (F)