Fiorentina-Roma, match valido per l'undicesima giornata di Ligue 1, è diretta dal signor Banti di Livorno, assistito dai guardalinee Bindoni e Meli. Il Var è Orsato, l'Avar è Schenone.



Ecco gli episodi principali della partita analizzati nella nostra MOVIOLA LIVE:





31' RIGORE PER LA FIORENTINA: Under sbaglia il retropassaggio e lancia Simeone a tu per tu con Olsen; il portiere svedese tocca l'attaccante argentino e lo fa terminare a terra, per Banti è rigore. In questo caso, il VAR non interviene perché l'errore non è considerato "chiaro ed evidente", come da nuovo protocollo.