Fiorentina-Roma: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

è uno dei big match con vista sull'Europa del prossimo turno di Serie A. Si gioca al Franchi con fischio d'inizio fissato per domenica alle 20:45 in un match che si preannuncia elettrico. La Fiorentina vuole tornare a correre anche in campionato dopo lo scialbo 0-0 andato in scena contro il Torino sperando di ritrovare quella brillantezza che le aveva fatto vincere con grande merito contro la Lazio. Di fronte, però, ci sarà un avversario tutt'altro che semplice come una Roma lanciatissima che appare quasi inarrestabile da quando De Rossi si è seduto sulla panchina: 5 vittorie ed una sola sconfitta, fin qui, in campionato. Non male per l'allenatore giallorosso che adesso mette nel mirino anche la squadra viola.Italiano deve fare a meno di Beltran, squalificato: spazio dunque ad uno fra Bonaventura e Barak sulla trequarti. Da valutare anche le condizioni di Arthur, indisponibile nella sfida europea contro il Maccabi Haifa. Quasi tutti a disposizione, invece, per la Roma che deve fare a meno del solo Kristensen. Al suo posto si scalda Celik.Roma-Fiorentina, calcio d'inizio alle ore 20.45 di domenica 10 marzo 2024 all'Artemio Franchi di Firenze sarà trasmessa in diretta tv da Dazn. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn. La telecronaca sarà di Pierluigi Pardo e il commento tecnico è affidato ad Emanuele Giaccherini.Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Lopez, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; BelottiSvilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy, Lukaku