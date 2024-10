Getty Images

Fiorentina-Roma, MOVIOLA LIVE: Celik su Bove, è rigore

Redazione CM

10 minuti fa



Fiorentina-Roma è il posticipo che chiude la nona giornata della Serie A 2024/25: calcio d'inizio alle 20.45, dirige l'incontro Simone Sozza della sezione di Seregno, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



FIORENTINA – ROMA h. 20.45



Arbitro: Sozza

Assistenti: Passeri - Costanzo

Quarto ufficiale: Zufferli

VAR: Chiffi

AVAR: Massa



16' - Rigore per la Fiorentina: Bove anticipa in area Celik che lo tocca, Sozza non ha dubbi e assegna il penalty.