La Nazione riporta uno studio sul valore di mercato dei giocatori della Fiorentina, che complessivamente si è alzato da 212 a 253 milioni totali, con una bella crescita, oltre che di Vlahovic, anche di Nico Gonzalez (da 22 a 24 milioni). Ma i viola devono registrare anche il deprezzamento di Dragowski (da 14 a 12 milioni), il cui contratto scade nel 2023 e non sembrano esserci passi avanti sul rinnovo. Anche Amrabat ha visto calare il proprio valore, ma in questo caso è tutto da ricondurre alle prestazioni non esaltanti del marocchino.