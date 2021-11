Tiriamo in ballo Goethe e lo rielaboriamo perché la situazione calza a pennello: da una parte, giovane allenatore emergente che sta facendo vedere di che pasta è fatto anche in una piazza esigente come quella di Firenze, ma che adesso è alle prese con. Mica noccioline. Dall'altra, un vecchio lupo di mare (5 anni più giovane di Italiano, ma ancora dall'altra parte della linea laterale), difensore esemplare per carriera e tutt'ora per prestazioni, quando il fisico glielo permette,su dei fantomatici tifosi che vorrebbero la Superlega e sul diritto della Juventus attuale di farne parte. Sono questi due i temi fondamentali della sosta novembrina, in attesa di tornare in campo e dar seguito a quanto di buono fatto vedere fino ad ora."Mi sento benissimo fisicamente, quindi non ci sono problemi da quel punto di vista. E’ vero, ci sono stati diversi infortuni la scorsa stagione, ma l’importante è che io mi senta bene ora". Parole diqualche ora prima di patire un altro infortunio al polpaccio sinistro, probabilmente lo stesso che ne ha compromesso gli ultimi mesi in Germania e che rischia seriamente di compromettere la difesa della Fiorentina, già vessata dalle squalifiche, che scenderà in campo tra una settimana. Non è ancora il caso di disperarsi, maSi scalda, soluzione raffazzonata per una casistica difficilmente prevedibile, con lo schieramento di due terzini non esattamente difensivi come Odriozola e Biraghi. Sempre che non si facciano male da qui a sabato...rientra a disposizione dopo tre settimane di stop, e non è il caso di fidarsi troppo di unche non aspetta altro che il mercato di gennaio, dopo che non è riuscito ad andarsene in estate. È proprio il momento peggiore per ospitare il Milan, tra gli infortuni e le squalifiche,E come se non bastasse, veniamo da una sconfitta amara contro quella squadra che vuole fare la Superlega, ma che non riesce a fare punti contro Empoli, Sassuolo e Verona.Al di là degli orientamenti politici e calcistici,. Ci sarà sempre una consistente fetta della torta che non la penserà allo stesso modo. Nel caso della Superlega, la fetta rispetto all'intero è quella a favore, non quella contro. Chiellini dunque parla non a nome dei tifosi, bensì a nome della cerchia dirigenziale di cui molto presto entrerà a far parte.Com'è possibile pensare di poter sedersi allo stesso tavolo di PSG, Bayern, Real Madrid, Manchester City, se non si riesce a far gol alla Fiorentina se non al 91' e in superiorità numerica? Forse i bilanci tornerebbero a posto e non si dovrebbe più elemosinare un Locatelli di qua e undi là, ma