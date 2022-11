Tra le partite della 13a giornata di Serie A c'è Fiorentina-Salernitana, gara in programma mercoledì alle 20.45 e in diretta su Dazn.



LE ULTIME - Italiano col dubbio a metà campo tra Mandragora e Barak, nel terzetto sulla trequarti giocherà uno tra Ikoné e Saponara e davanti è ballottaggio tra Cabral e Jovic. Nella Salernitana Pirola è favorito su Daniliuc, Piatek più di Bonazzoli in attacco.



PROBABILI FORMAZIONI



Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Cabral. All.: Italiano.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Fazio, Pirola; Mazzocchi, Candreva, Bohinen, Coulibaly, Bradaric; Dia, Piatek. All.: Nicola.