Il Corriere dello Sport fa il punto riguardo al tema allenatori in casa Fiorentina. In attesa di capire quale sarà la scelta di Rino Gattuso - si legge - resta aperta la pista Fonseca, mentre Juric è nuovamente sceso nel borsino. Ancora possibile, inoltre, l'ipotesi estera che porta al brasiliano Abel Ferreira del Palmeiras, per il quale sono da registrare dei sondaggi nelle scorse settimane.