Riccardo Saponara, centrocampista della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo in Lettonia contro l'RFS in Conference League: "È un tiro che provo spesso anche in allenamento, e il mister mi riprende sempre perché cerco l'incrocio invece di cose più semplici ma se viene un gol del genere ne vale la pena. Il mister è molto esigente, ci tiene sempre sul pezzo e queste sono occasioni per prendermi un po' una rivincita".



IN RIPRESA - "Abbiamo passato un mese complicato, con battute d'arresto che non fanno parte di come siamo noi. Abbiamo recuperato anche dei giocatori, stasera abbiamo visto giovani con la voglia di dimostrare. Siamo contenti, peccato per Istanbul ma ci giocheremo ogni partita. Io metto a disposizione la mia qualità e cerco di farmi trovare pronto".



MODULO - "Non è una variazione così drastica, nel 4-3-3 c'è comunque rotazioni tra le mezzali, ma queste modifiche possono aiutare a trovare soluzioni diverse nelle difficoltà. Non ci siamo snaturati, anche se proviamo cose nuove. Sono soluzioni che ci possono dare un'arma in più".