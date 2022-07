Riccardo Saponara ha parlato dal ritiro della Fiorentina a Moena: "A metà della scorsa stagione ho sentito la fiducia della società con una stretta di mano, so che posso esprimere le mie qualità sia in campo che fuori. Con Italiano ho un rapporto speciale, in questi anni sono cresciuto tanto e magari posso dare qualche spunto in più ai più giovani. Obiettivi? Non ci poniamo limiti, l'anno scorso abbiamo costruito un'identità e ora dobbiamo migliorarla aiutando i nuovi a inserirsi. Io voglio cercare di migliorare i risultati della stagione passata, magari giocando qualche partita in più".