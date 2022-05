A pochi giorni, quasi un mese, dalla scadenza del suo contratto con lain casa viola si torna a ragionare del rinnovo di: il fantasista romagnolo, tornato la scorsa stagione dal prestito con lo, grazie all’arrivo di Vincenzo Italiano sulla panchina della, nell’ultima stagione è diventato uno dei pilasti dello spogliatoio gigliato.Giocate, assist e gol, 3 fino ad ora, hanno permesso al numero 8 delladi conquistare anche i tifosi viola:il fantasista non è mai stato cosi inserito nel progetto della società di Viale Manfredo Fanti. Adesso però il suo futuro è più che in bilico e potrebbe avere novità nelle prossime ore.Il giocatore dal canto suo non ha mai nascosto di voler rimanere ancora a Firenze, soprattutto dopo l’arrivo del tecnico che lo ha fatto riesplodere a, e per questo nelle prossime settimane le parti si incontreranno. La strategia della società è chiara, la volontà del giocatore pure. Anche se non dovrebbero esserci clamorose novità, la Fiorentina deve comunque schiarirsi le idee su di lui e prendere una decisione prima di rischiare il peggio: Saponara infatti è seguito anche dalladiche già nei prossimi giorni potrebbe formulare un’offerta all’entourage del giocatore che come sappiamo dallo scorso Febbraio è libero di accordarsi con qualunque squadra. Ore calde per Saponara, con l’auspicio che quella di domani contro la Juventus dell’ex Vlahovic possa non essere la sua ultima partita in maglia viola.