L'esterno della Fiorentina Riccardo Saponara ha parlato a Dazn prima della gara contro la Sampdoria:



"Questa partita è fondamentale se vogliamo andare in Europa non possiamo sbagliare. Oggi cercheremo di portare in campo quello che abbiamo preparato. Italiano e Giampaolo sono due giocatori simili, che amano giocare un bel calcio e che mi hanno insegnato tanto".