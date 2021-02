Da qualche giorno a Firenze è nato un nuovo tormentone, quello sul prossimo allenatore. Di nomi se ne sono sentiti già parecchi, ma nelle ultime ore è stato soprattutto quello di Maurizio Sarri ad accendere la voglia dei tifosi. E nonostante la smentita di rito del club viola, il nome continua a circolare. Ne parla questa mattina anche Tuttosport, che si focalizza sul tecnico campione d’Italia in carica, sottolineando come al 30 giugno prossimo un possibile ingaggio dell’allenatore di Figline sarebbe più semplice rispetto al passato. In primis perché scadranno i contratti di Montella, Iachini e Prandelli, poi perché un grande nome stuzzicherebbe la città e farebbe alzare ulteriormente l’asticella.