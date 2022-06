Qualche settimana fa la notizia dell’esistenza di una particolare clausola rescissoria all’interno del contratto che lega Vincenzo Italiano alla Fiorentina aveva mandato nel panico tutta Firenze. In pratica grazie ad essa il tecnico, che aveva fatto una cosa del genere con lo Spezia l’anno precedente, si sarebbe potuto liberare dal club gigliato: pagando la cifra di 10 milioni di euro entro il 15 giugno chiunque fosse interessato al tecnico avrebbe potuto prenderselo senza intoppi.



A mezzanotte di ieri sera sono ufficialmente scaduti i termine per usufruirne ed il tecnico rimarrà sulla panchina viola, a meno di incredibili scossoni dell’ultimo minuti, almeno fino al termine della prossima stagione. In realtà sapevamo tutti che quel costo sarebbe stato insostenibile per chicchessia e che in sostanza quella era una clausola che preservava la stessa Fiorentina da sgradite sorprese; sono pochissime infatti le società in Europa che possono permettersi di spendere una somma del genere per liberare un allenatore. In Italia, queste si ristringono addirittura a due o tre, le solite note, che comunque erano anche già coperte in questo senso.



Restano ancora distanze sulla questione rinnovo: l’ottima stagione della squadra viola ha portato il tecnico ad alzare il tiro, permettendogli di richiedere ingaggi ben più alti di quello tutt’ora in vigore. L’agente Fali Ramadani avrebbe chiesto un prolungamento (fino al 2025 con opzione per il 2026), con una base d’ingaggio che superi i 2 milioni più eventuali bonus. La Fiorentina che momentaneamente ha preso tempo, nei prossimi giorni dovrebbe presentare una controfferta ufficiale.