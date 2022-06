Come sappiamo bene uno tra i reparti che quest’estate la Fiorentina da rinforzare c’è senza ombra di dubbio anche l’attacco: con la partenza di Piatek il solo Cabral non può reggere la stagione del ritorno in Europa. Nella giornata di ieri si è infuocata la pista che porta all’attaccante del Real Madrid Luka Jovic. Nelle scorse ore infatti c’è stato un contato tra la dirigenza viola ed il giocatore classe ’97, che nella giornata di ieri ha anche messo mi piace all’account Instagram del club gigliato. La trattativa inoltre potrebbe essere agevolata dal fatto che Jovic ha lo stesso procuratore di Vincenzo Italiano e Milenkovic, Fali Ramdani.



L’edizione odierna di Tuttosport ha voluto provare a fare chiarezza, cercando di ipotizzare anche una formula idonea alle casse viola. L’ipotesi è quella di un Odriozola bis, infatti, l’unico modo che hanno i Viola per accaparrarsi l’attaccante serbo è la formula del prestito secco, con ingaggio in parte pagato dai Blancos. L’attaccante serbo percepisce uno stipendio che va oltre i 6 milioni di euro a stagione, cifra largamente oltre le disponibilità della Fiorentina.