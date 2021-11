Il Corriere Fiorentino scrive che la Fiorentina segue attentamente Gianluca Scamacca, e considera anche l'acquisto in coppia con Berardi con un esborso importantissimo a gennaio. Ma questo dipende molto dal destino di Vlahovic: la società viola, infatti, vedrebbe il centravanti italiano più come una soluzione alternativa al serbo. Chi invece può arrivare indipendentemente da tutto è Mayoral, per il quale i contatti sono già cominciati e c'è una buona intesa col Real Madrid per un possibile prestito con riscatto a giugno.