Mandragora preso, Dodo sempre più vicino e il tentativo per Praet... ma non solo. La Fiorentina è la protagonista di queste ultime giornate di calciomercato, con diverse trattative che vedono i viola impegnati per regalare a Vincenzo Italiano i rinforzi di cui avrà bisogno nella stagione del ritorno in Europa. Il colpo per l'attacco è Luka Jovic, in arrivo dal Real Madrid. Un bomber da recuperare, che se calato al meglio nella realtà in cui si trova è in grado di fare magie, in una squadra che tatticamente potrebbe cambiare qualcosina là davanti...