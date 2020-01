La Fiorentina tra le protagoniste del mercato di gennaio. Patrick Cutrone rientrato in Italia dopo pochi mesi al Wolverhampton, ma non solo. Sì, perché la Viola è pronta a battere altri due colpi oltre a Christian Kouamé, prelevato dal Genoa, nonostante l'infortunio. Con la sorpresa Criscito...



TRIS DI COLPI - In difesa è praticamente fatta per Igor, difensore centrale mancino che arriva dalla Spal: affare in dirittura d'arrivo, in prestito con obbligo di riscatto, per un'operazione da circa 8 milioni di euro. A centrocampo, invece, si stringe per Alfred Duncan, pronto a riabbracciare Beppe Iachini, che lo ha allenato a Sassuolo: affare superiore ai 15 milioni di euro. Dal Genoa, come detto, arriva Christian Kouamé: infortunato, ai box, ma comunque pronto a vestirsi di viola per 17 milioni di euro circa. E poi c'è sempre Criscito...



ACCORDO TROVATO - Col Genoa, infatti, si è parlato anche del capitano del Grifone, che non ha preso bene il fatto di essere stato messo sul mercato, come si evince dallo sfogo su Instagram. Le due squadre hanno già trovato un accordo di massima, col giocatore che si sta convincendo ad accettare la proposta del club toscano. Scatenato in queste ultime ore di mercato.