La Fiorentina punta ancora su Federico Chiesa, con la ferma intenzione di rinnovare il contratto del giovane numero 25, anche se ancora sembra in salita. Se Federico Chiesa se ne andrà, l’ala del Sassuolo Domenico Berardi sarebbe il primo candidato per sostituirlo. Tuttosport in edicola oggi propone questa soluzione. A proposito di esterni: al club viola piace anche Spinazzola della Roma ma prima bisogna risolvere il futuro di Biraghi e Dalbert con un accordo fra Fiorentina e Inter.