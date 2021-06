Secondo quanto riporta La Nazione, ci sarebbe una vera e propria asta per il cartellino di Dragowski. L'offensiva dell'Atalanta resterebbe la più concreta: 10 milioni cash a fronte dei 12 pretesi dalla società viola, ma su Drago sta arrivando anche il Borussia Dortmund, senza dimenticare la Lazio che in queste ore sta però puntando su Cragno. La Fiorentina per il sostituto starebbe pensando ad Ospina, uomo di fiducia di Gattuso, e a Marco Silvestri, portiere classe '91 dell'Hellas Verona. Il discorso con il club gialloblù sarebbe piuttosto facile e la Fiorentina punta all’acquisto a titolo definitivo.