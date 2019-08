Secondo giorno di allenamento per la Fiorentina, impegnata nel secondo ritiro estivo che culminerà con l'amichevole di domani sera a Livorno, contro i labronici. Nella giornata di ieri Lirola e Boateng hanno raggiunto i compagni, e svolgeranno la seduta agli ordini di mister Montella, in attesa di debuttare in maglia viola, magari già domani sera. La squadra è stata accolto da un pubblico molto caloroso, che ha affollato le tribune dello stadio Mariotti di Montecatini, sede del mini-ritiro.