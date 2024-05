Fiorentina, senti Borja Valero: "Aquilani può far bene. Guardate che sta facendo De Rossi"

è intervenuto a Radio Bruno dove ha parlato del momento della Fiorentina. Queste le sue parole: "Io purtroppo di finali ne ho perse, non è semplice poi giocare le partite dopo ma questo è quello che devi fare. I giocatori del Cagliari vorranno provare a vincere per Ranieri, ma la motivazione della Fiorentina è maggiore e va seguita. Si entra in campo tranquilli con la salvezza o comunque con l'obiettivo in tasca, mi è capitato, ma quando giochi vuoi sempre vincere.""Credo che i momenti positivi dei giocatori vadano sfruttati, come è stato con Sottil fino all'infortunio. Stasera credo che chi giocherà mercoledì avrà uno spezzone nel finale. Io metterei Nzola stasera e Belotti in finale. E' alla sua prima esperienza in Europa, credo abbia ancora molto da far vedere."

"Sono molto amico di Aquilani, credo che possa fare bene. De Rossi ha avuto una brutta esperienza in Serie B con la SPAL ma sta andando bene con la Roma. Non credo sia un punto per forza a sfavore di Aquilani. Io allenatore? Sicuramente se mai farò qualcosa sarà nei settori giovanili, darò una mano a far crescere i bambini da 13, 14 anni in su.""Non so se rimarrà o meno alla Fiorentina il prossimo anno, dipenderà molto anche dall'allenatore che ci sarà in panchina. La qualità del calciatore è fuori discussione, non giochi ne Barcellona e nel Liverpool a caso."