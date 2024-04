Fiorentina, senti Di Livio: 'Italiano andrà al Napoli, io prenderei Juric'

12 minuti fa



Il tema del prossimo allenatore della Fiorentina è certamente di strettissima attualità a Firenze e non solo. Un argomento di cui ha voluto parlare anche Angelo Di Livio, che si è espresso così sulle colonne di Libero: "Credo che Vincenzo andrà al Napoli. Mi piacerebbe molto Juric. Alla Viola manca un po’ di veleno e carattere: Ivan Juric potrebbe essere la figura giusta per infondere queste caratteristiche."



JUVE-FIORENTINA - "Partiamo dal presupposto che se la Juve arriva terza e vince la Coppa Italia, Allegri ha fatto pienamente il suo e centrato gli obiettivi richiesti. Dopodiché se il club punta ad avviare un percorso fondato sui giovani, allora per questo progetto vedrei bene Motta. Con Thiago ci sarebbe un cambio di mentalità e sarebbe intrigante. L’importante è che la società abbia le idee chiare. Anche perché la Juve di giovani bravi ne ha tanti…"