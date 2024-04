Chiesa-Vlahovic e il tabù da ex contro la Fiorentina: mai in gol contro i viola, la Juve rischia la Champions

Enrico Turcato

15 minuti fa



Alla ricerca del primo gol da ex, per blindare la qualificazione in Champions League e ottenere la seconda doppietta consecutiva, dopo il successo in Coppa Italia di martedì contro la Lazio. La Juventus vuole uscire dalla crisi in Serie A, contro la Fiorentina, avversaria battuta in 11 delle ultime dodici partite giocate allo Stadium e anche nella gara di andata disputata al "Franchi": grande attesa per i due ex della partita, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, in rete contro la Lazio, ma mai a segno contro la Fiorentina con la maglia della Juve.