Antonio Floro Flores è intervenuto ai microfoni di Lady Radio dove ha commentato alcune voci di mercato riguardanti la Fiorentina: "Milik sarebbe un grande acquisto. Ma Jovic e Cabral danno comunque garanzie. Il serbo ha fatto abbastanza bene al primo anno in Italia e anche il brasiliano è cresciuto. Cessioni? Se arriva Milik potrebbero pure partire entrambi, scegliendo poi un attaccante che faccia da alternativa al polacco. Io Jovic non lo boccerei, per lui è stato il primo anno in Serie A, credo sia un grandissimo giocatore"