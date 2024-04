Fiorentina, senti Graziani: 'Coppa Italia? Meglio la Juve in finale, vincere dà il triplo di soddisfazione'

è intervenuto quest'oggi ai microfoni di Radio Bruno dove ha parlato del momento della Fiorentina e della partita di questa sera, con i viola attesi dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta: "Oggi la Fiorentina ha il 60% delle possibilità di passare. L'Atalanta deve recuperare un gol, ma la Fiorentina non si deve difendere sennò torniamo a casa con le ossa rotte. Mi spaventa l'approccio della Fiorentina. Campionato? La Fiorentina ha squadre battibili, anche se ogni partita ha la sua storia. Il Napoli ha un calendario difficile. Quindi non bisogna tralasciare nulla. In Europa è più facile arrivare in campionato che attraverso le Coppe. Andare in finale è straordinario, poi certo se non le vinci non entri nella storia di quel club. Ma arrivare in fondo è già gratificante."

- "Prima andiamoci in finale di Coppa Italia. Se dovessi scegliere, io scelgo la Juventus. Trovare la Lazio in finale sarebbe stato più complicato. Con la Juve se perdi "amen" se vinci la soddisfazione è tripla.