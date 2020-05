Joaquin, esterno del Betis, ha parlato anche del suo periodo alla Fiorentina nel corso di un'intervista concessa ad As: "Firenze mi manca tanto, è una città simile a Siviglia: si mangia e si vive benissimo, ogni tanto vogliamo tornarci perché abbiamo tanti amici in quel posto. Se non mi avesse chiamato il Betis, avrei rinnovato per un altro paio di stagioni senza dubbio".