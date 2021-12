Francesco Toldo, ex portiere di Fiorentina e Inter, è intervenuto su Lady Radio e ha parlato brevemente anche di calcio:



"​Tifo Fiorentina e Inter e spero di vedere i Viola più in alto possibile. Però anche noi nel '98 potevamo vincere lo scudetto ma si infortunò Batistuta ed Edmundo andò a Rio per il carnevale e restammo senza attaccanti. La speranza, in ogni caso, è di vedere i gigliati sempre più forti. Vlahovic? Va goduto finché c'è".