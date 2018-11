La pausa per le Nazionali ha regalato alla Fiorentina qualche buono spunto, alcune panchine e, soprattutto, l'infortunio di German Pezzella in allenamento con l'Argentina. In vista della ripresa con il Bologna - scrive il Corriere Fiorentino - Stefano Pioli sta vagliando le due soluzioni più plausibili: spostare Milenkovic al centro accanto a Hugo, dando una opportunità a Laurini sulla destra; altrimenti, lanciare Ceccherini in mezzo al reparto arretrato. In attesa dei rientri e di Nørgaard, convocato in extremis dalla Danimarca.