Quest’oggi la Fiorentina ha potuto usufruire di un giorno di riposo, concesso dal mister dopo l’amichevole di ieri pomeriggio contro il Real Vicenza. Questa mattina la squadra viola si è divisa in due gruppi: uno ha scelto di esplorare in mountain bike i sentieri attorno a Moena, l’alteo invece ha scelto di passare l’intera giornata in un centro termale della Val di Fassa. Ventiquattro ore di relax dopo una settimana dall’inizio della stagione.



Non tutti i giocatori viola hanno voluto rilassarsi, Gaetano Castrovilli infatti quest’oggi è sceso regolarmente sul campo del Cesare Benatti per svolgere il suo personale percorso di riabilitazione dopo l’infortunio al ginocchio.



Questo il post pubblicato dal centrocampista della Fiorentina sul proprio profilo Instagram: