Non solo l'Europa League sfumata dopo la sconfitta contro il Cagliari. Per la Fiorentina, adesso, si apre un nuovo scenario: in caso di sconfitta a San Siro nell'ultima giornata e contemporanea vittoria della Sampdoria a Ferrara, i viola perderebbero, a causa degli scontri diretti negativi nei confronti dei blucerchiati, l'ottava posizione in classifica, che li escluderebbe dalla qualificazione diretta agli ottavi di finale di Tim Cup.