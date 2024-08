Fiorentina, si attende la chiusura per Tessmann. L'agente al Viola Park

Getty Images

è sempre più vicino a diventare un giocatore della Fiorentina. Dopo l'accordo trovato anche sol Venezia, i dirigenti viola sono al lavoro per limare gli ultimissimi dettagli anche con l'entourage del giocatore. E in questo senso arrivano direttamente degli aggiornamenti proprio da Firenze.- Proprio in queste ore Michelangelo Minieri, che sta svolgendo da intermediario nella trattativa, ha fatto visita al Viola Park di bagno a Ropoli, sede della società gigliata. A scriverlo sono i colleghi di firenzeviola.it che spiegano come quella per Tessmann sia una situazione che potrebbe sbloccarsi a stretto giro di posta.

- Il Venezia è pronto ad accettare i 6 milioni messi sul piatto dalla Fiorentina per il centrocampista. Tessmann, dal canto suo, percepirebbe uno stipendio di poco superiore al milioni di euro legandosi ai gigliati con un contratto di 5 anni.