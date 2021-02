La Fiorentina potrà contare anche su Aleksandr Kokorin per l'atteso anticipo della 21esima giornata di campionato contro l'Inter di venerdì sera. E' infatti arrivato dalla federazione russa il transfer per l'attaccante acquistato dallo Spartak Mosca nella finestra di mercato appena conclusa.



Un'ottima notizia per Cesare Prandelli, che non avrà disposizione contro i nerazzurri gli squalificati Milenkovic e Castrovilli, ma potrà disporre di un'ulteriore risorsa di qualità per il reparto d'attacco, trascinato da Vlahovic e Ribery nelle ultime partite e con Kouamé trattenuto nonostante le molte richieste dalla Serie A. Kokorin corre dunque verso la prima convocazione in viola e contro gli uomini di Conte potrebbe anche fare il suo esordio ufficiale.