Come sappiamo al termine di questa stagione la Fiorentina dovrà risolvere il rebus portieri. Se Dragowski, che ha un contratto in scadenza nel giugno 2023, sembra da tempo essere ormai destinato a lasciare Firenze, anche il futuro dello stesso Terracciano, che in questa stagione ha dato dimostrazione di poter dire la sa nel campionato italiano, sembra non essere ben definito.



Questa mattina l’edizione de La Nazione tenta di fare il punto della situazione in casa viola: il quotidiano ssotiene che, non appena verrà presa una decisione sul futuro di Dragowski, il club sarebbe pronto a investire. Il nome più gettonato in casa viola è quello di Alex Meret del Napoli, consigliato nei mesi scorsi ai viola anche da Emiliano Viviano, e proprio con i partenopei potrebbe profilarsi uno scambio di cartellini: in caso di partenza dell’ex Udinese, gli azzurri sarebbero pronti ad investire proprio sul portiere polacco della Fiorentina.



Secondo il rotocalco fiorentino la Fiorentina avrebbe però già pronta una soluzione secondaria, un piano b da mettere in atto in caso di eventuali problemi: i viola continuano a tenere sotto osservazione Marco Carnesecchi, oggi alla Cremonese ma di proprietà dell’Atalanta. Per il classe 2000 nerazzurro la soluzione potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto.