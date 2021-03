La Nazione torna sul caso di Aleksandr Kokorin che, per eccesso di buona volontà, contro la Roma preferì sorvolare sull'infortunio che lo aveva attanagliato al suo arrivo in maglia viola rimanendo in campo. Lesione che così facendo è divenuta qualcosa di serio, e quello che all'inizio pareva dover essere un breve soggiorno a Villa Stuart per la riabilitazione, a Roma, si è protratto per dieci giorni. Tuttavia - si legge - la Fiorentina ha insistito affinché il russo tornasse a Firenze così da monitorarne, da domani, i progressi e programmarne la convocazione entro la partita dell'11 aprile contro l'Atalanta.