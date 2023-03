Cristiano Biraghi e la Fiorentina lavorano per proseguire insieme. Come riporta l’edizione fiorentina de La Repubblica, società e procuratore del difensore, il cui contratto andrà in scadenza nel 2024, sono al lavoro per il rinnovo. La volontà dell’esterno, sempre più innamorato della città, è quella di rimanere e chiudere la sua carriera in viola ma anche quella di diventare chioccia per i giocatori più giovani.



Nell'ultima intervista rilasciata al Corriere dello Sport Biraghi ha dichiarato di voler chiudere la carriera a Firenze nonostante il clima con i tifosi non sia dei più idilliaci.