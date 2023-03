La Fiorentina di Vincenzo Italiano si trova al nono posto in classifica e ai quarti di finale di Conference League. Il club toscano si sta muovendo sul mercato per cercare rinforzi per la prossima stagione. In particolare, cerca il possibile sostituto di uno tra Igor e Milenkovic, i quali hanno molte richieste. Secondo diverse testate locali, la viola sta pensando a Federico Baschirotto, difensore del Lecce.