Pradè sta lavorando in sinergia con la squadra mercato per chiudere i prossimi acquisti entro il 10 Agosto. Sicuramente uno dei ruoli da rinforzare è quello dell’esterno d’attacco, piaceva Defrel ma lunedì il calciatore si unirà al Cagliari. Nelle ultime ore è spuntata l’idea Politano dell’Inter, nel 3-5-2 di Conte l’ex Sassuolo difficilmente potrà trovare una collocazione tattica. Nei fitti contatti con i nerazzurri è emersa la possibilità di uno scambio con Biraghi, con un conguaglio economico a favore dei milanesi. La situazione è complicata ma non impossibile.