Nella giornata di ieri è emerso il forte interesse della Fiorentina per Rolando Mandragora, centrocampista della Juventus nelle ultime stagioni in prestito prestito al Torino, da sempre un pupillo del direttore sportivo viola Daniele Pradè. L’edizione odierna di Tuttosport cerca di analizzare la situazione del classe ’97 sottolineando come la trattativa sia già a un buon punto. I viola infatti secondo il quotidiano piemontese avrebbero già raggiunto l’intesa economica con la Juventus, per una cifra attorno ai 10 milioni, e starebbero intavolando la trattativa con l’entourage del giocatore.



Il giocatore però ancora non avrebbe ancora deciso se accettare, e probabilmente aspettarà l’esito dell’incontro fissato quest’oggi tra il suo procuratore e la società granata. L’obiettivo è capire fino a quale cifra il Torino è disposto a spingersi per confermare il centrocampista. I dubbi sul suo arrivo alla Fiorentina sono però davvero pochi, con il club viola pronto a far firmare al giocatore un contratto fino al 2027.