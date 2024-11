Fiorentina, si va verso il sold-out contro l'Inter. E Gudmundsson recupera

Getty Images

Firenze si gode un momento straordinario nella sua stagione che la vede protagonista in campionato al secondo posto in classifica a pari punti con Lazio, Atalanta ed Inter. E proprio contro l'Inter i viola si scontreranno domenica prossima al Franchi in un clima che si preannuncia infernale, viste le ambizioni dei ragazzi allenati da Palladino. Secondo quanto scrive La Nazione in edicola stamani i nerazzurri troveranno un Franchi tutto esaurito per l'occasione, pronto a spingere la squadra verso quella che sarebbe l'ottava vittoria di fila nel campionato di Serie A attuale. E secondo il quotidiano arrivano anche buone notizie dall'infermeria.

- Albert, infatti, viaggia spedito verso il rientro in campo dopo il brutto infortunio alla coscia che lo sta tenendo lontano dai campi da diverse settimane. Il ragazzo è tornato a lavorare in gruppo e contro l'Inter sono in fortissimo rialzo le sue quotazioni per vederlo in campo. Se dovesse dare buone risposte in allenamento non è da escludere che possa addirittura partire dal 1'.