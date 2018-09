Il giocatore della Fiorentina Giovanni Simeone ha parlato ai microfoni di Radio Bruno dopo la gara contro l'Udinese: "Abbiamo lavorato molto durante i 90 minuti, cercando il gol. Non è stato facile, loro difensivamente hanno giocato bene. La grinta e la nostra preparazione ci stanno dando risultati. I tre punti sono per tutti, siamo tranquilli e dobbiamo cercare di migliorare. Benassi? Speriamo che ci paghi una bella cena. Già glielo dicevamo settimana scorsa, ora più che mai (ride, ndr). La fascia di capitano? Noi voglimoa che Pezzella metta quella perché è un ricordo di Davide. Lui è con noi ed è questo il modo migliore per ricordarlo. La Nazionale? Parto con grande voglia, farò il mio meglio".