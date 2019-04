Il giocatore della Fiorentina Giovanni Simeone ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno: "Il talento ce l’abbiamo, il gruppo è solido da due anni, poi però è normale, quando i risultati non arrivano, che sembri che vada tutto male e tutti gli aspetti positivi citati prima passano in secondo piano. Penso che all’inizio di stagione, nelle prime 6-7 partite, abbiamo fatto uno sprint pazzesco e tutti ci davano in lotta per la corsa Champions, poi c’è stato un calo ma la nostra volontà di far bene era rimasta e c’è tutt’ora. Abbiamo un gruppo bellissimo, ci sono successe tantissime cose che non andavano tanto bene. Sono i risultati che contano e quelli purtroppo non sono andati bene, questo lo sappiamo. L’anno scorso eravamo ad una partita di distanza dall’Europa League ma in questo momento la classifica ci dice che non siamo all’altezza di raggiungerla".