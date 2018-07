Il giocatore della Fiorentina Giovanni Simeone ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Moena: "Dal primo giorno in cui sono arrivato in Italia fino ad oggi ho sempre avuto la stessa grande emozione, vedo che posso migliorare ogni giorno. Ci sono tanti giovani qui, alcuni ci sono da poco, loro guardano noi, me, German, Chiesa, perché siamo quelli che hanno vissuto i momenti belli e anche quelli brutti un anno fa. Ci vedono come riferimento. Un attaccante al Mondiale che mi è piaciuto? Manduzkic, per come corre e come lavora per la squadra. Ma un altro è Griezmann, ha lavorato per la squadra, per fare gol ma anche per chi faceva gol, è un giocatore molto completo. Se gli prenderò il posto? No no, sto bene qui”.Sugli obiettivi: “Come squadra abbiamo detto fin dal primo giorno di voler fare un po’ in più rispetto a quanto fatto l’anno scorso, in tutte le piccole cose. Personalmente credo che l’importante sia continuare a crescere. Se 20 gol complessivi sono troppi? No, credo molto in me, posso fare più di quanto ho fatto l’anno scorso. Futuro? L’ho detto prima e lo dico ora: sono molto felice qui alla Fiorentina, mi sento a casa, qui abbiamo una famiglia. Poi nel calciomercato non si sa mai cosa può succedere, però io sto bene qui. Europa League? La giustizia purtroppo nel calcio è un po’ così… Noi ci stiamo preparando per affrontare la prima partita, il 26 luglio. Abbiamo la testa lì, all’Europa. L’ansia ce l’abbiamo tutti”.