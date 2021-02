Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli dove nascerà il nuovo centro sportivo della Fiorentina, ha parlato a Italia 7:



"Commisso non è venuto qui per fare impresa come i suoi predecessori, ha voluto farsi e farci questo regalo. Il progetto porterà risultati importanti anche a livello sportivo, e la scelta di Bagno a Ripoli non è casuale: c’è un Liceo Sportivo a pochi passi, i giovani viola usciranno da scuola e avranno lì vicino la loro casa viola. […] I rapporti con le istituzioni sono straordinari. Nardella e Giani assenti alla posa del primo albero? L’organizzazione è avvenuta in pochissimo tempo, so che il Sindaco era a Roma, poi c’erano restrizioni dovute al Covid. Sugli inviti, non ha organizzato il Comune"