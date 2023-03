Oggi la Fiorentina può conquistare la striscia di vittorie in Europa più lunga della storia: se dovessero battere il Sivasspor nell’andata degli ottavi di Conference League, i viola arriverebbero a 8 successi di fila. Non ne hanno mai fatti così tanti in un torneo Uefa. Per provarci Italiano ritrova Milenkovic in difesa, sulla trequarti Barak dovrebbe prendere il posto di Bonaventura e davanti c’è il solito ballottaggio Cabral-Jovic col secondo leggermente favorito. Nel Sivasspor non c’è il capocannoniere della squadra Yatabaré (11 gol), che un mese fa ha finito la stagione per un infortunio al legamento. La partita sarà visibile in tv su Tv8, Sky Sport Football e Sky Sport 253, e in streaming su Dazn e Sky Go.



Probabili formazioni:



Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Barak, Saponara; Jovic. All.: Italiano.



Sivasspor (4-1-4-1): Vural; Yesilyurt, Goutas, Appindangoyé, Ciftci; Cofie; Saiz, Arslan, Charisis, Gradel; Caicedo. All.: Calimbay.