La Fiorentina sta ancora cercando il tassello per rinforzare il centrocampo, e Rolando Mandragora, potrebbe essere il giocatore giusto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Pradè, che conosce bene il ragazzo, si è rimesso sulle sue tracce, vigile in attesa dei movimenti per gli ultimi giorni di mercato. La valutazione del ragazzo classe '97 è molto alta, circa 30 milioni di euro, ma i viola teneranno il colpo.