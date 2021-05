La stagione di Bartłomiej Dragowski è già finita, con una giornata di anticipo. Il portiere della Fiorentina era in panchina contro il Napoli ed è stato espulso per proteste, in occasione del rigore poi assegnato dal Var alla squadra di Gattuso. Il polacco ha preso il rosso e non ci sarà all’ultima giornata contro il Crotone.